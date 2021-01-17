رئيس رياضة البرلمان:عقد أول اجتماعات اللجنة اليوم لوضع خطة عمل الفترة القادمة

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان من المقرر أن تبدأ عقد أول اجتماعتها اليوم الأحد مع أعضائها ، بالتزامن مع عقد الجلسة العامة للبرلمان.





وأشار حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الإجتماع من المقرر ان يقدم فيه أعضاء اللجنة رؤيتهم لخطة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان خلال الفترة القادمة ، بهدف التوصل إلى خطة عمل للجنة تقوم بالعمل عليها خلال الفترة القادمة.



