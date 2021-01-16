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أخبار العالم

لن نخضع للابتزاز.. الرئيس التونسي: لا مجال لتعيين المتورطين بقضايا في الحكومة

السبت 16/يناير/2021 - 04:43 م
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أحمد محرم
عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعًا اليوم في قصر قرطاج برئيس الوزراء هشام المشيشي، تطرقا خلاله إلى المشاورات الجارية حول إدخال تعديل على تشكيلة الحكومة التونسية.

وأكد سعيد في هذا الصدد على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة مذكّرا بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة مكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم. 

وشدد الرئيس التونسي على أنه لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد من القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها. 

وأضاف سعيد أن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها.

وتناول اللقاء أيضًا عددا من القضايا أولها الوضع الصحي بالبلاد، وضرورة توفير لقاحات ضد فيروس كورونا في أقرب الآجال. 

وأكد الرئيس التونسي في هذا السياق أن عملية اختيار اللقاح يجب أن تخضع لمقياسين اثنين هما النجاعة والسرعة بقطع النظر عن أي اعتبار آخر.

كما تناول اللقاء أيضا موضوع الأموال المنهوبة في الخارج وضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي الآجال وتضيع معها حقوق الشعب التونسي.
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