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ديني

مدير الجامع الأزهر لـ«وفد نيجيري»: حريصون على التعاون مع قيادات وشعوب أفريقيا

السبت 16/يناير/2021 - 04:53 م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمد شحتة
استقبل الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الجمعة، الدكتور عيسى علي فنتامي، وزير الاتصالات النيجيري، والسفير بشير إبراهيم معاجي، سفير دولة نيجيريا في مصر، والوفد الموافق لهما.

رحب مدير عام الجامع الأزهر بالوفد النيجيري، ملبغا إياهم تحيات الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي يؤكد دائما على ضرور تعزيز التعاون والتنسيق بين الأزهر وقيادات وشعوب القارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بتقديم أوجه الدعم والمساندة لهم في مواجهتها لجماعات الإرهاب  والضلال، وتفعيل دور الأزهر في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة وفق منهجه الوسطي المعتدل البعيد عن الإفراط والتفريط.

ونظمت إدارة الجامع الأزهر للوفد النيجيري جولة تعريفية داخل الجامع الأزهر، وأروقته العلمية، وفروعها الخارجية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، ودورها في خدمة أبناء المجتمع وغيرهم من الطلاب الوافدين، كما حضر الوفد النيجيري خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، تحت عنوان "سماحة الإسلام من أهم مظاهر عالميته".
 
من جانبهم أعرب أعضاء الوفد النيجيري عن تقديرهم للأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وجهوده المبذولة في محاربة الفكر المتطرف و التصدي للجماعات المتطرفة التي تثير الفوضى وتشوه صورة ديننا الحنيف، بالإضافة إلى دور الأزهر الكبير في تعليم الطلاب الوافدين وتدريب الائمة والوعاظ الوافدين.
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