أخبار التكنولوجيا.. كيف سيتعامل واتسآب مع صورك ورسائلك الخاصة؟.. عيوب ومميزات هواتف Galaxy S21 من سامسونج

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
فى مفاجآة كبرى أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هواتفها هواتفها الرائدة للعام الجديد Galaxy S21 ، منذ يومين، وهى عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra ، ولكن صدم منتظرى الهواتف من قرار الشركة بعدم إصدار الهواتف مع شواحن أو سماعات بعدما كانت الشركة قد سخرت من شركة آبل الأمريكية عند أصدرت هواتف آيفون 12 بدون شواحن.
بعد هجوم كبير وموجة غضب عالمية اجتاحت تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم، WhatsApp واتسآب، أدت إلى هجر التطبيق إلى تطبيقات أخرى منافسة وأكثر أمانا وتوفيرا للخصوصية، الأمر الذى جعل التطبيق يتراجع عن تطبيق سياسته فى الوقت الحالى، وقام بتأجيل تفعيلها إلى 15 مايو القادم بلا من 8 فبراير المقبل.
كشفت تسريبات، أن شركة أوبو الصينية تستعد لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة، OPPO A94 ، وذلك بعدما تم اعتماده من عدد من وكالات الهواتف الذكية منها وكالة IMDA ، حيث سيأتى إطلاقه خلال الأسابيع القادمة بعدما قامت الشركة أمس بإطلاق هاتف Oppo A93.
قالت الحكومة السعودية أمس، الجمعة: "إن شركة التكنولوجيا الصينية هواوي تخطط لإنشاء متجر رئيسي في الرياض، وهو أكبر متجر من نوعه خارج الصين".
اضطرت شركة واتساب WhatsApp، لتأخير تنفيذ سياسة الخصوصية المحدثة التي كشفت عنها مؤخرا، والتي أثارت غضب جميع مستخدمي تطبيق التراسل المجاني حول العالم، بعد أن قال عنها النقاد إنها ستجبر المستخدمين على مشاركة البيانات الشخصية مع فيسبوك مما يعد انتهاكا كبيرا لخصوصيتهم.