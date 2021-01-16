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توك شو

بتمويل شخصي.. 5 فتيات يعملن على الترويج للحضارة المصرية القديمة من خلال الحلى

السبت 16/يناير/2021 - 04:57 م
حلي يعكس الحضارة
حلي يعكس الحضارة المصرية القديمة
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "السفيرة عزيزة"، تقرير عن مشروع صناعة حلي تعكس الحضارة المصرية القديمة عملت عليه مجموعة من خريجات فنون جميلة، وأوضح التقرير أن المشروع تقوم عليه 5 فتيات خريجات كلية الفنون الجميلة، ولديهم شغف بالحضارة المصرية القديمة وبالحلي والمجوهرات.

وأشارت إحدى المشاركات في المشروع إلى ان الفكرة بدأت من مشروع التخرج في الكلية وكان بخصوص صناعة شغل يدوي، وبدأوا في البحث عن افضل خامات واشكال وهكذا لعمل المشروع، وبعد ذلك تطورت الفكرة لتصبح مشروع اكبر جماعي خاص بعد التخرج، ليبدعوا فيه بشكل اكبر.

واضافت انهم متأثرين بالتراث الفرعوني والمصري القديم لذلك ارادوا احيائه بمشغولاتهم، خاصة ان التاريخ المصري الفرعوني غني جدا، وملئ بالافكار والحكايات، ولدى المصريين القدماء معتقدات وافكار من الممكن ان تشكل بالحلي لاظهارها بشكل مختلف.

واشارت الي ان اقتناء هذه المشغولات في كثير من الاحيان يشعر الناس بالانتماء، مؤكدة انهم بدأوا التمويل والتنفيذ والبحث بمفردهم دون اي مساعدات خارجية، وبدأ المشروع بميزانية بسيطة نوعا ما، متمنيين ان يكون لديهم جزء خاص بعرض مشغولاتهم في المعرض المصري الكبير، والخروج للخارج من خلال التصدير، الي جانب ان يكون لديهم مكان خاص يستطيعون فيه عرض اعمالهم بشكل دائم ومستمر ويكون مشغل لهم ايضا.
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