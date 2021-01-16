بتمويل شخصي.. 5 فتيات يعملن على الترويج للحضارة المصرية القديمة من خلال الحلى

عرض برنامج "السفيرة عزيزة"، تقرير عن مشروع صناعة حلي تعكس الحضارة المصرية القديمة عملت عليه مجموعة من خريجات فنون جميلة، وأوضح التقرير أن المشروع تقوم عليه 5 فتيات خريجات كلية الفنون الجميلة، ولديهم شغف بالحضارة المصرية القديمة وبالحلي والمجوهرات.





وأشارت إحدى المشاركات في المشروع إلى ان الفكرة بدأت من مشروع التخرج في الكلية وكان بخصوص صناعة شغل يدوي، وبدأوا في البحث عن افضل خامات واشكال وهكذا لعمل المشروع، وبعد ذلك تطورت الفكرة لتصبح مشروع اكبر جماعي خاص بعد التخرج، ليبدعوا فيه بشكل اكبر.





واضافت انهم متأثرين بالتراث الفرعوني والمصري القديم لذلك ارادوا احيائه بمشغولاتهم، خاصة ان التاريخ المصري الفرعوني غني جدا، وملئ بالافكار والحكايات، ولدى المصريين القدماء معتقدات وافكار من الممكن ان تشكل بالحلي لاظهارها بشكل مختلف.



