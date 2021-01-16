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فن

منة فضالي تحتفل بتكريمها من وزارة الثقافة الليبية عن دورها في فيلم زنزانة 7

السبت 16/يناير/2021 - 05:10 م
منة فضالي
منة فضالي
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة منه فضالي بتكريمها بجائزة أوسكار العرب المقدمة من وزارة الثقافة الليبية عن دورها في فيلم زنزانة7.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها بإنستجرام صورة لها مع الجائزة، وعلقت قائلة: "أوسكار العرب  شكرا وزاره الثقافة الليبية عن تكريمي فيلم زنزانة 7".


وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانه 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة احمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

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وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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