ننشر رابط التسجيل بدورات التدريب على الاختبارات الإلكترونية بإعلام القاهرة





ويتم التدريب أونلاين ‏من خلال برنامج "زووم" ويقوم الطلاب الراغبين في الانضمام التسجيل من خلال الرابط التالي : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJrkp8UG62jZYsHQ-4Sx7t6sLjhT7UuXbvzdO7DYr45FhL-g/viewform جدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات التكنولوجية المتاحة وعقد ورش عمل بصفة دورية ومستمرة ، لتنمية مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على استخدام هذه المنصات . ويتم التدريب أونلاين ‏من خلال برنامج "زووم" ويقوم الطلاب الراغبين في الانضمام التسجيل من خلال الرابط التالي :جدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات التكنولوجية المتاحة وعقد ورش عمل بصفة دورية ومستمرة ، لتنمية مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على استخدام هذه المنصات .



اقرا ايضا : 7 موانع تحول دون تقدم المعلمين لـ إعارات عام 2022/2021| تفاصيل

وتدريب الطلاب على أشكال الامتحانات الالكترونية تمهيدًا لها ، وكذلك تعريفهم بالمنصات الالكترونية وكيفية تلافي المشكلات التي قد تواجههم أثناء استخدامها .

- طلاب الفرقة الرابعة يوم الإثنين الموافق 18 من يناير الجاري، حيث يتم بدء الدورات وفقًا للمواعيد المحددة التي تقرها الكلية .