ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر رابط التسجيل بدورات التدريب على الاختبارات الإلكترونية بإعلام القاهرة

السبت 16/يناير/2021 - 09:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
احمد الشاهد
تنظم وحدة التعليم الإلكتروني بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورش تدريبية للطلاب للتدريب على الاختبارات بمنصة (بلاك بورد).

وتقرر مواعيد الدورات التدريبية لكل فرقة وفقًا للمواعيد الآتية : 

- طلاب الفرقة الرابعة يوم الإثنين الموافق 18 من يناير الجاري، حيث يتم بدء الدورات وفقًا للمواعيد المحددة التي تقرها الكلية . 

ويتم التدريب أونلاين ‏من خلال برنامج "زووم" ويقوم الطلاب الراغبين في الانضمام التسجيل من خلال الرابط التالي : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJrkp8UG62jZYsHQ-4Sx7t6sLjhT7UuXbvzdO7DYr45FhL-g/viewform جدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات التكنولوجية المتاحة وعقد ورش عمل بصفة دورية ومستمرة ، لتنمية مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على استخدام هذه المنصات . 


وتدريب الطلاب على أشكال الامتحانات الالكترونية تمهيدًا لها ، وكذلك تعريفهم بالمنصات الالكترونية وكيفية تلافي المشكلات التي قد تواجههم أثناء استخدامها .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لطلاب أداب القاهرة.. الخدمات المتاحة من رعاية شباب الكلية

لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على الخدمات المتاحة التي تقدمها رعاية شباب الكلية

رعاية شباب آداب القاهرة تعلن عن أهم الخدمات المقدمة

رعاية الشباب بـ آداب القاهرة تعلن أهم الخدمات المقدمة للطلاب

مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان يقدم دورات تدريبية للترقية لأعضاء هيئة التدريس

جامعة حلوان تعلن عن دورة تدريبية حول إنشاء بنوك الأسئلة أون لاين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة يفاجئ السناتر التعليمية ويحرر محاضر لغير الملتزمين بالكمامة..صور

بعد عودتها إلى مصر.. ميار الببلاوي تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وعكتها الصحية

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد.. 3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

حسم وداعش سيناء على لائحة واشنطن للإرهاب..فيديو

رئيس سانت إيتيان بريء.. صحفي بـ "سكاي سبورتس" يفجر مفاجأة بشأن تصريحات العمولة

6 أرقام وإحصائيات قبل انطلاق كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي