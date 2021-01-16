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أخبار العالم

إثيوبيا تنفي اختراق أجواء السودان وتتحدث عن احتمالات الحرب

السبت 16/يناير/2021 - 05:13 م
إثيوبيا تنفي اختراق
إثيوبيا تنفي اختراق مقاتلاتها أجواء السودان
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قسم الخارجي
نفت إثيوبيا خرق مقاتلة تابعة لها، للمجال الجوي السوداني، معربة عن رفضها الاتهامات الموجهة إليها من السودان.

وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، في حوار مع إذاعة "فويس أمريكا" في نسختها الناطقة بالأمهرية، إن الاتهامات الموجهة إلى إثيوبيا بشأن حادثة الاختراق المزعومة مفبركة بالكامل، موضحا أن بلاده لو أرادت الحرب "ستفعل ذلك علنا".

وتابع جولا "ثمة أشخاص يريدون أن نتخذ قرارا خاطئا ونقع في كمينهم" وأعلن السودان في وقت سابق، أن طائرة عسكرية إثيوبية عبرت الحدود، في خطوة اعتبرت تصعيدا خطيرا.

وقررت الخرطوم حظر الطيران في المنطقة الواقعة على الحدود الإثيوبية، بعد تجدد الاشتباكات على الحدود بين البلدين.

وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن بلاده لا تريد حربا مع إثيوبيا، لكن قواتها سترد على أي عدوان.

بدوره دعا مجلس السيادة السوداني إثيوبيا للانسحاب من منطقتين على الحدود، مؤكدا احتمالي تقديم شكوى ضد إثيوبيا في مجلس الأمن على خلفية أزمة الحدود.
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