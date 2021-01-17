رئيس "صناعة البرلمان": طلبنا من أعضاء اللجنة وضع تصوراتهم لخطة العمل الفترة القادمة

قال النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إننا طلبنا من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان أن يضعوا تصورات لحل مشاكل الصناعة والعمل على التصدير خلال الفترة القادمة.





وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نستهدف من ذلك أن نصل إلى أفضل صيغة لوضع خطة عمل للجنة خلال الفترة القادمة بأهم القضايا الهامة التى سنناقشها.



