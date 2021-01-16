نجاح أول عملية جراحية لإصلاح الطرفين العلويين لطفل مصاب بالعظم الزجاجي بالمنيا

اجرت جامعة المنيا أول عملية جراحية ناجحة من نوعها ناجحة بمستشفيات الجامعة لإصلاح الطرفين العلويين لطفل عمره 9 سنوات مصاب بنقص الكولاجين أو مرض العظم الزجاجي، قام بها قسم العظام بكلية الطب بجامعة المنيا بمستشفى المنيا الجامعي.





وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية بفضل ما تتمتع به من توفير أفضل الكوادر الطبية المؤهلة، والإمكانيات والتقنيات الصحية، باتت واجهة علاج لجميع مرضى المحافظة لإجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة.





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وقال الدكتور محمد عبد الرحيم لكلوك أستاذ جراحة العظام بطب المنيا ورئيس وحدة علاج التشوهات وإعادة بناء الأنسجة الذي قام بإجراء العملية، أن العملية الجراحية تنفرد عن باقي عمليات إصلاح تشوهات العظام الزجاجية التي تجري بالجمهورية، لكونها اجريت للطرفين العلويين معًا، إلى جانب استخدام مسامير معدنية تستجيب للتمدد والإطالة تدريجيًا بما يمنع تشوه العظام عند حدوث النمو العظمي وذلك لانخفاض كمية الكولاجين في جسم المريض الذي يسبب هشاشة العظام وتكسيرها.









وفي سياق متصل أعلن رئيس الجامعة إطلاق اكبر مهرجان للأنشطة الطلابية من نوعه لطلابها عن بعد "أونلاين"، في المسابقات الثقافية والفنية والتشكيلية والرياضية والاجتماعية والعلمية والكشفية والاتحادات الطلابية، تحت شعار "النشاط الطلابي.. حياة" حتى 20 فبراير 2021 حرصًا من الجامعة على استمرار الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة بها، وتنمية وبث روح البهجة والإبداع، وخلق أجواء من التنافس بين الطلاب، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.





وأوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المهرجان يستهدف استحداث أساليب مبتكرة في ممارسة الأنشطة الطلابية أونلاين عبر الوسائل التكنولوجية، ومنصات التواصل الإلكترونية؛ لإشراك أكبر عدد ممكن من طلاب الجامعة والطلاب الوافدين، والطلاب من متحدي الإعاقة في الأنشطة، وتغيير طرق التفكير التقليدية في ممارسة النشاط وتوظيفه في حياتهم اليومية.





وكشف وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب أن مهرجان الأنشطة الطلابية الأول أونلاين يشمل بمسابقاته الثقافية مسابقة أصوات من السماء لتلاوة آيات الذكر الحكيم، ومسابقة لأفضل شاعر صاعد في الشعر العامي والفصحى، ومسابقة البحث الأدبي لأحد الروائيين المصريين، ومسابقة المقال، مضيفًا أن النشاط الفني يشمل مسابقة العزف والغناء الفردي، والإنشاد الديني والترانيم، والفنون التشكيلية للرسم بالفحم والرصاص والأحبار والتصوير الفوتوغرافي، بينما يضم النشاط العلمي مسابقة لتنفيذ عرض تقدمي عن فيروس كورونا وأعراضه والوقاية منه، وقصة الخيال العلمي، وفي النشاط الاجتماعي يشارك الطلاب في بطولة الشطرنج أونلاين ومسابقة البحث الاجتماعي، وفي الأنشطة الرياضية يشارك الطلاب بمقطع مصور لجملة رياضية، ومسابقة الكاراتيه "كاتا" أونلاين، وفي النشاط الكشفي الإلكتروني يشارك الطلاب بإعداد وتنفيذ نموذج لأعمال ريادية للجوالين ومسابقة الأعمال الفنية للجوالات، وأخير في أنشطة الاتحادات الطلابية فيتاح للطلاب المشاركة في مسابقة تصميم بوستر وملصق إعلاني، ومسابقة المراسل التليفزيوني.





حيث يتم فتح باب التسجيل في مسابقات وأنشطة المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي علي الرابط:

https://forms.gle/37TMAdaiSpCp1Rh37 خلال الفترة من 13-20 يناير الجاري، والبدء في استقبال الأعمال والفيديوهات وفقًا لشروط كل مسابقة والتي يسمح من خلالها اشتراك الطالب في أكثر من نشاط، وسيمنح الفائزين بالمراكز الأولي في كافة المسابقات جوائز مالية قيمة.



