لمواجهة الموجة الثانية.. 90 فريقا طبيا بتابعون حالات العزل المنزلي بالبحيرة





أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة إستمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة، أنه يتم يوميًا متابعة حالات العزل المنزلى والاطمئنان على صحة المرضى، وذلك من خلال قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا ، وأنه فى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر السيسي ، مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا ، لافتًا أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريق مقسمين إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرض ، بالإضافة إلى 36 فريق من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية ، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ويذكر أن استعرض محافظ البحيرة، الجهود التي قامت بها مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر ديسمبر الماضي ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار المرضى.

جاء ذلك في إطار جهود الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.

أسفرت عن إجراء 724 عملية جراحية عبارة عن ( 52 جراحة عظام - 51 جراحة مخ و أعصاب - 463 عيون - 79 جراحة أورام - 15 جراحة أوعيه دموية و القسطرة الطرفية - 59 قسطرة قلبية - 5 قلب مفتوح).

كما أعلن محافظ البحيرة بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر الماضي، وتستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، ومتابعة الفحص والعلاج للحد من الوفيات.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المبادرة تقدم الخدمة الطبية من خلال 164 موقعًا بوحدات ومراكز صحة الأسرة، بالإضافة إلى 38 فريقًا متحركًا، و47 موقعًا ثابتًا، بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 عامًا فأكثر، وعددهم مليون و333 ألف و578 نسمة.

وأشار إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري وعمل قياس سكر عشوائي، وقياس ضغط الدم، وقياس الوزن والطول، وحال اكتشاف زيادة عن المعدلات الطبيعية، يتم إحالة المريض إلى مستشفيات مديرية الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج اللازم من خلال المنظومة الصحية.

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