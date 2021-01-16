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أخبار العالم

بعد تلقيها تهديدات من قوات تابعة لإيران.. تركيا تنشئ نقطة عسكرية جديدة في سوريا

السبت 16/يناير/2021 - 05:24 م
القوات التركية في
القوات التركية في سوريا (أرشيفية)
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محمد عثمان
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن القوات التركية أنشأت نقطة عسكرية جديدة بالقرب من قرية آفس الواقعة شمال مدينة سراقب السورية.

وأوضح المرصد أن النقطه تخضع لسيطرة قوات الجيش السوري، حيث أنشأ الأتراك النقطة بعد عمليات استطلاع أجرتها في المنطق في ظل التحركات المكثفة للميليشيات الموالية لإيران وحزب الله في المدينة، وتم جلب أسلحة ثقيلة إلى النقطة.

وكان المرصد السوري ذكر أمس الأول، أن القوات التركية تعتزم منذُ أيام إنشاء نقطة مراقبة على بعد 200 متر من أوتستراد "دمشق – حلب" الدولي "M5" على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة سراقب، وبحسب مصادر المرصد السوري، تعرضت القوات التركية لتهديدات من الميليشيات الموالية لإيران المتمركزة داخل مدينة سراقب، أنها وفي حال أنشأت القاعدة العسكرية على مقربة من خطوط المواجهة مع الفصائل، ستقوم الميليشيات بقصف النقطة، مما اضطر القوات التركية لتغيير مكان النقطة المُراد إنشائها والانسحاب إلى ماخلف أتوستراد "دمشق – حلب" بمسافة 600 متر على الجهة المقابلة لمدينة سراقب قرب بلدة آفس والبدء برفع السواتر الترابية لإنشاء النقطة العسكرية الجديدة في ريف إدلب الشرقي.
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