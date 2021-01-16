بعد إثارته الجدل بالـ نيو لوك.. خالد الجندي يعود لـ الزي الأزهري

نشر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صورة جديدة له بالزي الأزهري، على الصفحة الرسمية لبرنامج "لعلهم يفقهون" الذي يذاع على فضائية " دي ام سي".
وكان ظهور الشيخ خالد الجندي بمظهر جديد، مرتديًا قميصًا فوقه حمالات، ومرتديا "قبعة" مشابهة للإعلامي إبراهيم عيسى، قد أثار ردود أفعال مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، حيث هاجم عدد كبير منهم الشيخ خالد الجندي، ما اعتبره البعض مظهرا لا يليق بـ"داعية" يشرح لهم تعاليم الدين الإسلامي، بينما اعتبره آخرون حرية شخصية لا تخالف الدين الإسلامي في شيء.
وأبدى الشيخ خالد الجندي، اندهاشه من الهجوم عليه، مؤكدًا أنه لابد من إسقاط الشكل أو الرمز وإسقاط الكهنوت الديني، الدرع أو القناع الذي يتخفى وراءه أصحاب النيات الخبيثة.