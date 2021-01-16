بعد إثارته الجدل بالـ نيو لوك.. خالد الجندي يعود لـ الزي الأزهري

، صورة جديدة له بالزي الأزهري ، على الصفحة الرسمية لبرنامج "لعلهم يفقهون" الذي يذاع على فضائية " دي ام سي". نشر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية





وكان ظهور الشيخ خالد الجندي بمظهر جديد، مرتديًا قميصًا فوقه حمالات، ومرتديا "قبعة" مشابهة للإعلامي إبراهيم عيسى، قد أثار ردود أفعال مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، حيث هاجم عدد كبير منهم الشيخ خالد الجندي، ما اعتبره البعض مظهرا لا يليق بـ"داعية" يشرح لهم تعاليم الدين الإسلامي، بينما اعتبره آخرون حرية شخصية لا تخالف الدين الإسلامي في شيء.



