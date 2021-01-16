ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بعد إثارته الجدل بالـ نيو لوك.. خالد الجندي يعود لـ الزي الأزهري

السبت 16/يناير/2021 - 05:35 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
محمود ضاحي
نشر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صورة جديدة له بالزي الأزهري، على الصفحة الرسمية لبرنامج "لعلهم يفقهون" الذي يذاع على فضائية " دي ام سي".

وكان ظهور الشيخ خالد الجندي  بمظهر جديد، مرتديًا قميصًا فوقه حمالات، ومرتديا "قبعة" مشابهة للإعلامي إبراهيم عيسى، قد أثار ردود أفعال مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، حيث هاجم عدد كبير منهم الشيخ خالد الجندي، ما اعتبره البعض مظهرا لا يليق بـ"داعية" يشرح لهم تعاليم الدين الإسلامي، بينما اعتبره آخرون حرية شخصية لا تخالف الدين الإسلامي في شيء.

وأبدى الشيخ خالد الجندي، اندهاشه من الهجوم عليه، مؤكدًا أنه لابد من إسقاط الشكل أو الرمز وإسقاط الكهنوت الديني، الدرع أو القناع الذي يتخفى وراءه أصحاب النيات الخبيثة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد الجندى عن «New Look»: تعرضت للتنمر وشككوا فى دينى وخلقى

ماذا قال الشيخ خالد الجندي عن «New Look» وسر الهجوم عليه؟

«قبعة وحمالات» خالد الجندي تثير جدلا.. والسلفيون والإخوان أول المتنمرين.. والشيخ: حلال شرعا ومن حقنا الاستمتاع بحياتنا

خالد الجندي يظهر بـ نيولوك جديد على الهواء.. فيديو

خالد الجندي: الزي الأزهري للتدريس والتعليم.. والصحابة لم يلبسوا عمة وكاكولا

خالد الجندي: عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة مخالف لأمر الله ..فيديو

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. بعد براءتهما

من الخاسر الأكبر من أزمة مصطفى محمد والزمالك وسانت إيتيان؟

تعرف على مباريات اليوم السبت 16 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش

ترامب يبلغ الكونجرس بعدم خفض المساعدات العسكرية لمصر

فشل صفقة مصطفى محمد خسارة فادحة لـ سانت إيتيان.. الأرقام توضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون