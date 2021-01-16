ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة الإنتاج الحربي: 45% نسبة المكون المحلي في الأوتوبيس الكهربائي

السبت 16/يناير/2021 - 06:03 م
الاوتوبيس الكهربائى
الاوتوبيس الكهربائى
Advertisements
أسامة علي
قال محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن اتفاقية الشراكة بين مصر والصين، التي تم توقيعها خلال شهر أبريل 2019، تهدف إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي في مصر، على مدار 4 سنوات.

وأضاف بكر، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن عقد الشراكة ينص على أن تكون صناعة الأتوبيسات بمكونات تصنيع محلي تصل نسبتها إلى لـ 45%.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، أنه حاليا يتم تجربة أوتوبيس على خط عبد المنعم رياض حتى التجمع الخامس، لافتا إلى أن مصنع 200 الحربى هو المسئول عن الشراكة، وجار فتح خطوط الإنتاج.

ولفت إلى أن تجربة الأتوبيس تتم؛ لفهمه ودراسته، وإدخال أى تعديلات يحتاجها، حتى إكمال رحلته دون توقف.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إلى أنه وباستثناء البطارية الكهربائية؛ فالشركات المصرية تعمل على تصنيع باقي الاجزاء فى الاوتوبيس؛ لزيادة المكون المحلى به.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع تحالف إيطالي التعاون في صناعة أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

أتوبيسات تعمل بالغاز.. برلماني: نقلة نوعية لمواكبة الزيادة السكانية

الإنتاج الحربي: مستعدون لتأهيل المهندسين والفنيين بمختلف قطاعات الدولة

بشراكة بين مصر والصين..الحكومة: تصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليًا

مجلس الوزراء: لا صحة لاستيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة خارجيا والادعاء بتصنيعها محليا

ترشيحاتنا

وصية سمير صبري وحقيقة زواجه من سماح أنور وعلاقته بالزعيم.. الجزء الثاني فى واحد من الناس الليلة

في ختام تعاملات الأسبوع.. انخفاض أسعار الذهب عالميا

صيدلية في طبق.. هاني الناظر يكشف عن وصفة لها مفعول السحر في كورونا

إيران تهدد الولايات المتحدة بسبب اضطهاد دبلوماسييها

موسيماني يحسم القائمة النهائية للأهلي في مونديال العالم للأندية

أقل خطورة من دول كثيرة.. وزيرة الصحة: أوضاع كورونا بمصر طبيعية ومطمئنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون