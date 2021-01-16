وزارة الإنتاج الحربي: 45% نسبة المكون المحلي في الأوتوبيس الكهربائي

قال محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إ ن اتفاقية الشراكة بين مصر والصين، التي تم توقيعها خلال شهر أبريل 2019، تهدف إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي في مصر ، على مدار 4 سنوات.





وأضاف بكر، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن عقد الشراكة ينص على أن تكون صناعة الأتوبيسات بمكونات تصنيع محلي تصل نسبتها إلى لـ 45%.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، أنه حاليا يتم تجربة أوتوبيس على خط عبد المنعم رياض حتى التجمع الخامس، لافتا إلى أن مصنع 200 الحربى هو المسئول عن الشراكة، وجار فتح خطوط الإنتاج.





ولفت إلى أن تجربة الأتوبيس تتم؛ لفهمه ودراسته ، و إدخال أى تعديلات يحتاجها ، حتى إكمال رحلته دون توقف.



