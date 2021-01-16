نقل البرلمان تدعو وزير النقل للحضور لإطلاعها على ما تم فى الدورة البرلمانية السابقة ..وتشيد بإنجازات الرئيس السيسي فى القطاع والمشروعات القومية

عابد :

يعلن دعم لجنة النقل بالبرلمان لصيانة مترو المرج حلوان

قرقر يطالب وزار النقل بخطة عملها لصيانه مترو الانفاق الخط الاول





مسؤل وزارة النقل:

لدينا 6 سنوات للانتهاء من صيانه مترو المرج حلوان





نشاط مكثف تشهده اللجان النوعية بمجلس النواب حيث عقدت 7 لجان إجتماعها اليوم ، قبل بدء الجلسة العامه غدا الاحد لمناقشة الكثير من القرارات ومشروعات القوانين الهامه والتى من المتوقع ان تعرض على الجلسه العامه خلال اجتماعها هذا الأسبوع وقد ناقشت لجنة النقل برئاسة النائب علاء عابد وبحضور ممثلي وزارة النقل والمواصلات ووزارة التعاون الدولي وعدد من مسؤلي الوزرات المعنية ، قرار رئيس الجمهورية علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه ( مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة ( المرج / حلوان) - مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3 ملايين و5 الاف يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.





وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد في أول إجتماع لها اليوم السبت، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه ( مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة ( المرج / حلوان) - مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3 مليون و5 الاف يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.





ودعا علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير وزير النقل للحضور والاجتماع مع أعضاء اللجنه لاطلاع اللجنه علي جميع المشاريع التي تنفذ الان وتم تنفيذها بناء على اتفاقيات تم الموافقه عليها بمعرفة لجنه النقل والمواصلات خلال الفصل التشريعي الماضي.





وقال العميد مهندس احمد حسن خليل رئيس قطاع التخطيط والدراسات بوزارة النقل والمواصلات، ان مشروع تحديث الخط الاول لمترو القاهرة، سيتم على ٦ سنوات؛ لافتا أن سبب طول فترة التحديث يرجع الي ان العمل يكون من ١٢ مساء الي ٦ صباحا .





واضاف خليل في كلمته خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020 ، انه طبقا للشروط الاتفاقيه انه لابد من الموافقه علي القرض اولا ثم تاتي الموافقه علي المنحة.





ومن جانبه طالب رئيس اللجنه النائب علاء عابد بشرح فلسفة الاتفاقيه متسائلا عن سبب تاخر المنحة وان تكون بعد القرض.





واوضح خليل ان السبب يرجع الي ان المنحة لابد أن يكون فيها مكون محلي بنسبة ١٥ % وبالتالي كان لابد ان يتم الانتهاء من القرض قبل المنحة.





ومن جانبها قالت شيرين طه معاون وزير التعاون الدولي ، انه تم التواصل مع الشركاء ان تكون المنحة مع القرض وقد انتهينا من استيفاء الشروط





ومن جانبه طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، بضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاقية لتطوير الخط الاول لمترو الأنفاق القاهرة ، واطلاع اللجنه عليه وعلي مراحل التنفيذ اولا باول حيث ان اللجنه مسؤله امام الدوله والمواطنين





ومن جانبه أكد رئيس لجنه النقل والمواصلات، ان مشروع مترو الانفاق من المشروعات القومية وبرامج الحماية للمواطنين، ونحن مستعدون للتعاون معكم حيث انه يخدم العديد من المواطنين.





كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي جهوده في المشروعات القوميه وانجازاته في كافة المجالات منذ توليه المسرلية ، كما قدم الشكر لرؤساء اللجنه السابقين علي جهودهم في وانجازاتهم في لجنه النقل والمواصلات.





من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة دعم اللجنة بشكل كامل لتطوير الخط الخط الاول لمترو الانفاق وكافه الخطوط الاخري، لاسيما في ظل الزيادة السكانية، لكنه شدد علي وجود عدد من المتطلبات المهمة وفي مقدمتها الخريطة الزمنية لتنفيذ التطوير، بقوله : الحديث عن 6 سنوات للصيانه فقط لا يتماشي مع سياسات الرئيس ويجب أن يكون العمل بشكل أسرع من ذلك.

ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلي مساعدة جمهورية مصر العربية في إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.





ووفقا للاتفاق، يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ 3 ملايين و5 الاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين في البنك - صندوق انشئ ويدار بواسطة البنك- من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو ( المستفيدين) في اختيار وإشراك استشارين معينين لتقديم المساعدة الفنية للمشروع.





وطبقا للاتفاق، تقدم المنحة علي دفعة واحدة أو عدة دفعات - بناء علي طلب المستفيدين - وذلك لتمويل الخدمات الاستشاريه، ومنها دعم المشتريات والتدريب وبرنامج إدارة الاصول والسلامة وتطوير الشركات، ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية، الاستشارة الفتية لإعداد وتنفيذ برنامج مع موارد المؤسسة في الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو.