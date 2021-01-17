اقتصاد الإمارات .. «ويز إير أبوظبي» تطلق أولى رحلاتها إلى أثينا









انطلقت الرحلة الافتتاحية لشركة "ويز إير أبوظبي" من مطار أبوظبي الدولي إلى أثينا، حيث غادرت طائرتها من طراز إيرباص A321neo، التي تتميز بأقل بصمة بيئية ممكنة، في تمام الساعة 12:30 وفقًا للتوقيت المحلي لدولة الإمارات، متجهة إلى العاصمة اليونانية.حضر استعدادات إطلاق أولى رحلات "ويز إير أبوظبي" كل من شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، و كيس فان شايك، المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي".وتشمل شبكة الوجهات التي تخطط "ويز إير أبوظبي" لربطها مع أبوظبي، كلًا من، أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان، إلى جانب إطلاق المزيد من الوجهات مع توسيع الشركة لأسطولها في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة.