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أخبار العالم

ولاية فلوريدا الأمريكية تعلن التأهب في وحدات الحرس الوطني

السبت 16/يناير/2021 - 05:56 م
الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي
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أحمد محرم
أعلن حاكم ولاية فلوريد الأمريكية، التأهب، في وحدات الحرس الوطني؛ استعدادًا للتصدي لأي اضطرابات مرتبطة بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء المقبل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيغادر العاصمة الأمريكية واشنطن، صباح يوم تنصيب بايدن، 20 يناير؛ لبدء حياة ما بعد انتهاء مدته الرئاسية في ولاية فلوريدا.

وذكر موقع (يو إس نيوز) الإخباري الأمريكي، أن ترامب يرفض الالتزام بالتقاليد والمشاركة في احتفالية انتقال السلطة، فبدلا من ذلك سيقيم ترامب حفل مغادرة خاص به بقاعدة "أندروز" الجوية العسكرية المشتركة الأمريكية في ولاية ميرلاند الأمريكية.

وقالت وكالة "بلومبرج" إن شركات الطيران الأمريكية وسعت حظر حمل الأسلحة للقادمين إلى واشنطن قبيل تنصيب بايدن.

يأتي هذا في وقت قال فيه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه ملتزم "بانتقال منظم وتنصيب آمن"، وفقًا لتصريحات أدلى بها في أعلى جلسة إحاطة أمنية لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، الخميس.

وأضاف بنس: "لقد عشنا جميعًا في ذلك اليوم من 6 يناير وكما أوضح الرئيس نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن"، مؤكدا أن الشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك.

في حين قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي، إن المحققين حددوا أكثر من 200 مشتبه بهم في أعمال الشغب في مبنى الكونجرس.
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