ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تهدد الولايات المتحدة بسبب اضطهاد دبلوماسييها

السبت 16/يناير/2021 - 05:59 م
إيران تهدد بمقاضاة
إيران تهدد بمقاضاة الولايات المتحدة أمام المحكمة الدولية
Advertisements
قسم الخارجي
هددت وزارة الخارجية الإيرانية بمقاضاة الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، بسبب إجراءات غير قانونية ضد دبلوماسييها.

وذكرت الخارجية الإيرانية أنها سلمت الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية بطهران رسالة تحذرها فيها من أنها ستقدم شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت الوازارة إن تلك الخطوة تأتي بعد اتخاذ واشنطن إجراءات ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية في الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن مذكرة تحذير رسمية تم تقديمها للولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية، موضحا أنها بمثابة تحذير لأمريكا  من أنه في حال لم توقف أفعالها غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قائمة على أرض الواقع، فسوف تجرها إلى محكمة العدل الدولية.

وتابع المسؤول الإيراني "الإدارة الأمريكية تضطهد منذ فترة طويلة الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في المنظمات الدولية في الولايات المتحدة، في انتهاك للقانون الدولي".

وأكد خطيب زاده أن هذه الإجراءات عطلت وعرقلت عمل الدبلوماسيين الإيرانيين، ودبلوماسيي عدة دول أخرى.

واختتم قائلا إن الإدارة الأمريكية على الرغم من التزامها باستضافة العديد من المنظمات الدولية، لم تكن أبدا مضيفة جيدة، موضحا أنها سعت طوال تاريخ الأمم المتحدة لمضايقة الدبلوماسيين وأسرهم ممن ينتمون إلى دول تخالفها على الصعيد الثنائي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مع تصعيد ترامب للعقوبات.. إيران تروج لـ "لفشل استراتيجية "الضغط الأقصى" للولايات المتحدة

أحد أقوى 500 رجل في العالم.. ما وراء اغتيال أبو قنبلة إيران الذرية

قصة اغتيال أبو القنبلة الذرية الإيرانية.. قُتل بدون قاتل.. 3 دقائق فضحت ضعف إيران الأمني.. وإسرائيل تلتزم الصمت وحديث نتنياهو يقول كل شيء

قصة اغتيال أبو القنبلة الذرية الإيرانية.. قتل بدون قاتل.. 3 دقائق فضحت ضعف إيران الأمني.. إسرائيل تلتزم الصمت.. وحديث نتنياهو يقول كل شيء

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة لرؤساء وفود بطولة العالم: مصر حريصة على صحة وسلامة جميع المنتخبات

بماكياج ناعم.. هبة مجدي تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار

مشاكل نفسية.. انتحار مصاب كورونا بمستشفى حميات أشمون

إيران تهدد الولايات المتحدة بسبب اضطهاد دبلوماسييها

أول قرار رسمي من التعليم لـ المدارس بشأن الفصل الدراسي الثاني | مستند

هل يشارك الزمالك فى مونديال الأندية؟ محمد فضل الله يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون