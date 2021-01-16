تولي المرأة لمنصب قاضية بات قريبًا في السعودية.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو يكشف عن تطور كبير في تمكين المرأة داخل السعودية وقد يصل قريبا لاعتلائها منصة القضاء وهذا بعد مناصب بوزارة العدل . قناةتقلدهم





وأضاف الفيديو أن المرأة في السعودية الان يتم تعيينهم "كاتبات عدل" وهذا من ضمن 2000 سعودية تم توظيفهم في وزارة العدل خلال الـ3 سنوات الماضية في جميع المستويات الوظيفية .





وأوضح الفيديو أن السعوديات يشاركن بنسبة 31% في سوق العمل بالمملكة كما ارتفعت نسبة مشاركتهن في قطاعات الخدمة المدنية حتى وصل تمثيلهم الي 41% ويشغلون 2.5% في المناصب القيادية في القطاع العام . حتىاليويشغلون



