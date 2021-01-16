جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم للدراسات العليا.. الملكية الفكرية تحدد أوراق وشروط الالتحاق

- جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا في الكليات
- 9 أوراق للتقديم بالدراسات العليا
- الملكية الفكرية يعلن فتح باب التقديم لدراسة الماجستير و الدكتوراه
أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.
وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
على أن يكون التقدم بالكلية إلكترونيًا بكافة الكليات .
وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :-
- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.
- بيان تقديرات.
- أصل شهادة الميلاد.
- صورة البطاقه الشخصية.
- عدد (٦) صور شخصية.
- الموقف من التجنيد للذكور.
- شهادة حسن سير وسلوك.
- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.
و قد اعلن ايضا المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة لدراسة الماجستير والدكتوراه فى الملكية الفكرية بنظام 50% من الدراسة بنظام عن بعد اون لاين .
وذالك للحصول على درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية باللغة العربية ودرجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الابداع باللغة الانجليزية، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية.
وصرح الدكتور ماجد نـجم رئيس جامعة حلوان ، على أهمية الملكية الفكرية وضرورة دعم المبدعين والمخترعين بكافة الصور، وأهم أنواع الدعم هو توفير فرص الدراسة والتعليم فى هذا المجال الحيوي والهام، وهذا يؤكد على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
ويمكن التقدم للماجستير لحملة المؤهلات العليا في كافة التخصصات والكليات العسكرية بكافة التخصصات، والعاملين بمكاتب الملكية الفكرية، في ما عدا الدكتوراه تتطلب الحصول على درجة الماجستير فى الملكية الفكرية أو دبلومي دراسات عليا في الحقوق أحدهما فى الملكية الفكرية والأخر فى القانون العام أو الخاص من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها حيث يتم عمل مقاصة للحاصلين على دبلوم الملكية الفكرية، وتكون الأولوية في القبول للأسبق في التقدم والذي يستوفي الشروط المطلوبة .
يتم التقديم أون لاين عن طريق اللينك التالي:
بعد ذلك يتم تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بجاردن سيتي وتكون الدراسة مسائية بمقر المعهد يوم واحد أسبوعيا (الجمعة أوالسبت) وباقي المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.
وتشمل اوراق التقديم على :
- شهادة البكالوريوس أو الليسانس
- وبيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة
- شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى الملكية الفكرية
- شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير فى الملكية الفكرية وذلك لراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه
- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها
- صورة بطاقة الرقم القومي
- عدد (6) صورة شخصية حديثة
- تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد ( أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)
- يشترط أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.