جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم للدراسات العليا.. الملكية الفكرية تحدد أوراق وشروط الالتحاق

وذالك للحصول على درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية باللغة العربية ودرجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الابداع باللغة الانجليزية، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية.





وصرح الدكتور ماجد نـجم رئيس جامعة حلوان ، على أهمية الملكية الفكرية وضرورة دعم المبدعين والمخترعين بكافة الصور، وأهم أنواع الدعم هو توفير فرص الدراسة والتعليم فى هذا المجال الحيوي والهام، وهذا يؤكد على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.





ويمكن التقدم للماجستير لحملة المؤهلات العليا في كافة التخصصات والكليات العسكرية بكافة التخصصات، والعاملين بمكاتب الملكية الفكرية، في ما عدا الدكتوراه تتطلب الحصول على درجة الماجستير فى الملكية الفكرية أو دبلومي دراسات عليا في الحقوق أحدهما فى الملكية الفكرية والأخر فى القانون العام أو الخاص من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها حيث يتم عمل مقاصة للحاصلين على دبلوم الملكية الفكرية، وتكون الأولوية في القبول للأسبق في التقدم والذي يستوفي الشروط المطلوبة .





يتم التقديم أون لاين عن طريق اللينك التالي:





بعد ذلك يتم تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بجاردن سيتي وتكون الدراسة مسائية بمقر المعهد يوم واحد أسبوعيا (الجمعة أوالسبت) وباقي المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.