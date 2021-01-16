القطار الكهربائي بالعاصمة الإدارية نموذجا.. برلماني:مصر حققت نقلة كبيرة في مجال النقل

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بمشروع إنشاء القطار الكهربائي الضخم ليربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويمر بالعاصمة الإدارية، في مسافة تصل إلى نحو 1000 كم، موضحا أنها ليست فقط انطلاقة للمستقبل وأحدث مخترعات التكنولوجيا الحديثة، خصوصا وأن النسخة التي سيتم تدشينها في مصر، ستكون على غرار القطار الكهربائي الضخم في كل من ألمانيا وروسيا، ولكنها معجزة جديدة تتحقق على أرض مصر.





وأشار القطامي خلال تصريحات له اليوم ، أن التكلفة الضخمة للمشروع والتي تصل إلى حوالي 360 مليار جنيه في عامين لإنشاء المرحلة الأولى منه عن طريق شركة سمينز الألمانية تؤكد مدى ضخامة المشروع، قائلا : حلم بمعنى الكلمة وسيوفر الآلاف من فرص العمل كما أنه سيربط الشرق بالغرب ويقلل المسافة الشاسعة إلى دقائق معدودة.





وأوضح عضو مجلس النواب أن القطار الكهربائي الضخم انطلاقة كبرى في مجال التنمية والطرق ووسائل المواصلات التي يتم تطويرها وإعادة بنائها من جديد بشكل عصري، مشددا على أن مصر لم تكن لتفكر في مثل هذه المشاريع العملاقة ما لم تكن حققت تجربة تنموية واقتصادية ناجحة، وتقف على أرض صلبة تجعلها جاهزة لمثل هذه المشاريع.