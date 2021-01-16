لاعب كرة يد سابق يتوقع مشاركة أحمد الأحمر مع المنتخب اليوم

التي تجمع منتخب مصر مع منتخب مقدونيا اليوم غاية في الأهمية.





وأوضح "العطار" خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"، أن فوز المنتخب المصرى اليوم على المنتخب المقدوني يعنى الصعود للدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة اليد، إضافة إلى اللعب أمام منتخب السويد بكل أريحية المباراة القادمة على قمة المجموعة.





وأشاد العطار، بأداء منتخب مصر لكرة اليد فى المباراة الافتتاحية التى انتهت بالفوز على منتخب تشيلي، متوقعا ظهور اللاعب أحمد الأحمر كابتن المنتخب فى مباراة اليوم بعد غيابه المباراة الاولى بسبب الإصابة.





وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر لتحفيز اللاعبين قبل المباراة التي تجمعهم مع منتخب مقدونيا اليوم والتي ستقام في الساعة السابعة مساء في إستاد القاهرة.

كما أثنى صبحي على أداء المنتخب في مباراة الافتتاح يوم الأربعاء الماضي ضد منتخب تشيلي والتي انتهت بفوز الفراعنة (٣٥-٢٩) وتقديم مستوى مميز جعل الجميع يتفاءل بزيادة الأداء خلال المباراة المقبلة في ظل صعوبة البطولة ووجود منتخبات على أعلى مستوى.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ثقته الكبيرة في منتخب مصر للوصول لأبعد مستوى في بطولة العالم لكرة اليد التي تقام على أرض الفراعنة لإسعاد الجماهير التي تتابع المباريات عبر شاشات التلفزيون نظرًا لغياب الجماهير عن الملاعب بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.



قال الكابتن أحمد العطار، لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، إن المباراة