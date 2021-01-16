خاص| خطوة وحيدة تفصل إنتقال حسام حسن للزمالك وإعارة مصطفى فتحي عربون اتفاق

أصبح حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على موعد مع الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ عقب رغبة مسئولي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، من أجل تدعيم الجبهة الهجومية وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو.

وقرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، عدم الاستغناء عن خدمات حسام حسن، لاعب الفريق الأول دون توفير بديل مناسبه له، إضافةً إلى تحقيق الرغبة المالية التي يسعى النادي للحصول عليها مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.





ويأمل فرج عامر، في توفير العرض المناسب الذي يليق بخدمات لاعب الفريق الأول في حالة الاستغناء عنه خصوصا في ظل إحترام حسام حسن كافة القرارات الصادرة من قبل مجلس الإدارة.