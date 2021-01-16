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رياضة

خاص| خطوة وحيدة تفصل إنتقال حسام حسن للزمالك وإعارة مصطفى فتحي عربون اتفاق

السبت 16/يناير/2021 - 06:22 م
حسام حسن لاعب سموحة
حسام حسن لاعب سموحة
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حسام الحارتي
أصبح حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على موعد مع الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ عقب رغبة مسئولي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، من أجل تدعيم الجبهة الهجومية وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو.

وقرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، عدم الاستغناء عن خدمات حسام حسن، لاعب الفريق الأول دون توفير بديل مناسبه له، إضافةً إلى تحقيق الرغبة المالية التي يسعى النادي للحصول عليها مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.

ويأمل فرج عامر، في توفير العرض المناسب الذي يليق بخدمات لاعب الفريق الأول في حالة الاستغناء عنه خصوصا في ظل إحترام حسام حسن كافة القرارات الصادرة من قبل مجلس الإدارة.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أن إعارة مصطفي فتحي لصفوف نادي سموحة عربون الاتفاق بين مجلس إدارة نادى الزمالك والموج الأزرق مشيرا إلي موافقة المهندس محمد فرج عامر على رحيل حسام حسن إلي صفوف القلعة البيضاء عقب الحصول على خدمات مهاجم عربي بديل لصفوف الموج الأزرق 

وأعلن المهندس محمد فرج عامر مساء أمس " عن انتظار سموحة وصول مهاجم افريقي مميز خلال الساعات القليلة القادمة وفى حال حدوث ذلك سيوافق سموحة إلى الفور على انتقال حسام حسن للزمالك .

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