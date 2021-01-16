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تعليم

متوافرة خلال شهرين.. جامعة عين شمس تخترع سيارة كهربائية بدون سائق لخدمة المستشفيات والكمبوندات

السبت 16/يناير/2021 - 07:05 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس، إن المركز يقدم العديد من المميزات لتدريب وتعليم رواد المستقبل من الطلاب الجامعيين، لتهيئتهم لمجتمع يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال وتنمية مهارات ريادة الأعمال، مما يساعد في إشراك طلاب الجامعات في دعم خدمات المجتمع ككل، بهدف تحويل الأفكار المبتكرة الى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وأضاف الدكتور ماجد، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"  إن المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة، يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات الغير التقليدية والتي تم تصميمها حتى يصبح الخريجون ذوي كفاءة عالية جاهزين للانضمام الي سوق العمل.


 وأشار غنيمة الي أن مركز الابتكار وريادة الاعمال قام بتصميم وتنفيذ سيارات  كهربائية موجودة بالفعل  في مطار القاهرة ومؤكدا ان المركز قام بتصميم ايضا سيارات  كهربائية بدون سائق ستكون متاحة في الاسواق المصرية خلال شهرين، ويمكن استخدامها في المستشفيات والجامعات والوحدات  السكنية وغيرها من الاماكن التي تغلق بسور، ويمكن للراكب التعامل مع السيارة عن طريق تطبيق، ويمكن شرائها من منافذ البيع للشركة المصرية المنتجة للسيارة الكهربائية.


واوضح مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال أن السيارة الكهربائية صديقة للبيئة أكثر من السيارات العادية التي تعمل بالبنزين  مع عدم وجود انبعاثات للغازات الضارة بالبيئة والصحة العامة، فإن قيادة السيارة الكهربائية ستساعد على توفير المزيد من تكاليف الوقود، وتوجد الكثير من مراكز الصيانة.
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