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رياضة

محمد صلاح: لقاء مانشيستر يونايتد مختلف هذه المرة لهذا السبب

السبت 16/يناير/2021 - 06:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مباراة مانشيستر يونايتد التي ستقام غدا الاحد على ملعب "آنفيلد"، فى قمة منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.


وقال محمد صلاح قي تصريحات للموقع الرسمى للريدز: "المباراة تكتسب أهمية كبرى هذه المرة لأنهم يحتلون المركز الأول ونحن فى المركز الثاني، إنهم يقدمون أداءً جيدًا هذا الموسم، ستكون مباراة كبيرة، وهدفنا الأول فيها هو تحقيق الفوز".


وأضاف محمد صلاح: "إذا كان الفوز من نصيبهم سيبتعدون عنا بست نقاط، وإذا فزنا سنلحق بهم فى الصدارة، لذا تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية. في العامين الماضيين، كنت أقول إنها مباراة بثلاث نقاط شأنها شأن أي مباراة أخرى، ولكن الموقف يختلف هذه المرة لأنهم يحتلون الصدارة ونحن نريد أن نلحق بهم".


وتابع محمد صلاح: "يمكنك أن ترى تركيز اللاعبين في التدريبات وتشجيعهم لبعضهم البعض على الفوز بالمباريات، لقد فقدنا عدة نقاط فى المباريات الأخيرة، لذلك علينا أن نعود إلى طريق الانتصارات لنستمر في المنافسة على اللقب".


ويتخلف الريدز عن مانشيستر يونايتد بثلاث نقاط قبل مباراتهما غدا الأحد، ويسعى الريدز للحفاظ على اللقب مرة اخرى كما فعلوا الموسم الماضي، بينما يحاول الشياطين الحمر العودة الى أمجاد الفريق بقيادة سولشاير الذي يعيد بناء خطوط الفريق.
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