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شبكة قطار معلق فائق السرعة في الإمارات..فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 06:37 م
قطار معلق
قطار معلق
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إبراهيم القادري
عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لشبكة قطار معلق فائق السرعة تعرض في مجمع الشارقة للبحث والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا على ان النظام من تصميم شركة من بيلاروسية للتكنولوجيا .

وأضاف الفيديو أن القطارات المعلقة تتسع الى 24 راكبا ويمكنها السير بسرعة 150 كم/ساعة ، نظام نقل الركاب الجديد سيبدأ في شهر مارس بعد اكتمال المسار بطول 2 كم.

وأوضح الفيديو أنه بغض النظر عن السرعة التي سوف يحققها القطار خلال الاختبارات فلن يتجاوز سرعته السرعة القياسية التي حققها القطار المغناطيسي المعلق "ماغليف"  والذي وصلت سرعته إلى 603 كيلومترات في الساعة على مسار تجريبي في عام 2015.


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