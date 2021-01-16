مختار نوح: جرائم "حسم" الإرهابية وصلت إلى الكواكب الأخرى

علق مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، على وضع الخارجية الامريكية حركة حسم الإخوانية على قوائم الإرهاب، إن جرائم "حسم" وصلت إلى الكواكب الاخرى وليست أمريكا فقط.





وأضاف مختار نوح في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإرهابي يحيي موسى ارتكب جرائم كثيرة.





وتابع: "حديث الخارجية الأمريكية بوضع حسم على قوائم الإرهاب أصاب كبد الحقيقة".





وأكمل مختار نوح: "الإرهابي يحيي موسى لم ينكر انه إرهابي وأنه قتل النائب العام المستشار هشام بركات".



