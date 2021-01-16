مختار نوح: لا حفل تنصيب لـ بايدن .. وأمريكا لن تشهد استقرارا .. فيديو

قال المفكر مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن لن يتولى المسؤولية في أمريكا يوم 20 يناير الجاري.





وأضاف مختار نوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لن نشهد استقرار في أمريكا في المستقبل ".





وتابع مختار نوح:" حفل تنصيب بايدن ليس معيار استقرار أمريكا ولكن المعيار استقرار الشارع الأمريكي وعدم نشاط الجماعات المسلحة في أمريكا، و لا اعتقد انه سوف يكون هناك حفل تنصيب بايدن في أمريكا".





ولفت مختار نوح:" حديث الخارجية الأمريكية بوضع حسم على قوائم الإرهاب أصاب كبد الحقيقة".





وأكمل مختار نوح:" الإرهابي يحيي موسى لم ينكر انه إرهابي وأنه قتل النائب العام المستشار هشام بركات".



