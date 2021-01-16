خاص| جولة داخل خط إنتاج لقاح سينوفاك الصيني المضاد لـ كورونا ببكين.. صور

بجنوب مدينة بكين عاصمة دولة الصين يقع مصنع اللقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، والذي طرح في الأشهر الماضية كوسيلة هامة تساعد العالم على تخطي هذا الوباء القاتل.

حين تطأ قدماك لمدخل المصنع الصيني القائم على تصنيع لقاح كورونا تجد قاعة تسمى بقاعة العروض مدون بها كلمات باللغة الصينية تبدأ بهذه الجملة " الوباء يجعلنا نبقى في البيوت اما اللقاح فلا يوجد كلام بعده"، لتكون هذه الكلمات حروف من نور تضيء وميض الأمل لدى الجميع لمكافحة ومقاومة هذا الوباء.







بسترة طبية بيضاء و كمامة وقاية وغطاء الرأس خاضت الإعلامية الصينية "سعاد ياي"، جولة مطولة داخل مصنع لقاح " كورونافاك" المضاد لفيروس كورونا ، كاشفة لموقع "صدى البلد"، تفاصيل جولتها داخل المصنع اللقاح التابع لشركة "سينوفاك" الصينية للأدوية .



داخل غرفة ذات بهو كبير ترص معدات والالات حديثة أعلى مستوى ، لتبدأ مراحل تصنيع اللقاح بكل دقة عالية وسط يد عاملة لا تكل أو تمل من عمالها في هدف نبيل يهدف إلى إنقاذ البشرية من وباء كورونا، وذلك بحسب وصف الإعلامية الصينية سعاد ياي لـ "صدى البلد".

في أغسطس الماضي وضع أول مسمار لبناء غرفة خط انتاج تصنيع لقاح كورونا الصيني ، ليتم إنجاز تلك الغرفة الحافلة بالآلات التقنية الحديثة لتصنيع لقاح "كورونافاك"، خلال 100 يوم فقط ليكون هذا الانجاز هو بارقة الأمل للصين وللعالم أجمع لمكافحة وباء كورونا المتفشي، وفقا لتعبير " سعاد ياي".



يمكن لهذه الغرفة التي يؤدي العاملين فيها دورهم المهني دون انقطاع، إنتاج حوالي 3 مليون جرعة من لقاح "كورونافاك" التابع لشركة سينوفاك للأدوية التي أسست عام 2009 لإنتاج اللقاحات والامصال بشكل عام

تحتوي غرفة خط انتاج لقاح" كورونافاك"، على مخازن تبريد للحفاظ على جودة اللقاح وجودته فور تصنيعه ليكون جاهزا لمنحه للمواطن أو تصديره إلى دول العالم، لتكون مخازن التبريد هي الخطوة الأخيرة في خط انتاج اللقاح الصيني، بحسب حديث الإعلامية الصينية "سعاد ياي".



بعد أن شغلت شركة "سينوفاك" مشروع خاص لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا في نهاية مارس الماضي، تم ارسال اللقاح الصيني لعدد من الدول العالم إبرازها مصر والبرازيل وإندونيسيا وتركيا وتشيلي، لإجراء الدراسات السريرية على لقاح كورونافاك في أبريل الماضي، لمعرفة مدى فاعلية اللقاح.

بحسب "سعاد ياي"، تشير التقارير الرسمية أن نسبة فعلية لقاح " كورونافاك" تصل لأكثر من 75% ، حيث أتمت الصين المرحلتين الأولى والثانية من الدراسات السريرية لتطعيم هذا اللقاح بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، كما اكتملت المرحلة الأولى من التجارب السريرية لغير البالغين داخل الصين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 17 عامًا، ويتجاوز عددهم 2200 شخص.



واوضحت "سعاد ياي " أن النتائج المعنية أظهرت أن اللقاح يتمتع بالسلامة والأمان لمختلف الأعمار، ومنذ أطلقوا في يوليو الماضي حتى الآن، ويعتبر البعض أن هذا اللقاح أمن لكونه معطل أو مقتول ضد فيروس كورونا، حيث يعمل من خلال استخدام جزيئات فيروسية ميتة وتعريض النظام المناعي في الجسم للفيروس، بما يجعل تطعيم اللقاح دون رد فعل خطير.