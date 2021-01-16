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مستشار بمركز الأهرام للدراسات: أمام الاتحاد الأفريقي فرصة أخيرة لحل أزمة سد النهضة

السبت 16/يناير/2021 - 07:02 م
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حسن ابو طالب، مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن هناك إدراكا مشتركا بين مصر والسودان بتنسيق المباحثات مع الجانب الأثيوبي، وضرورة إلا تقوم اثيوبيا بأي عمل أحادي في ملء السد في يونيو المقبل.

وأضاف الدكتور حسن أبو طالب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية سكاى نيوز عربية، أنه هناك فرصة أخيرة للاتحاد الأفريقي، وربما يكون هناك تفكير جدي من مصر والسودان لتدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة، حتى لا تتحول هذه الأزمة إلى أزمة تثير الكثير من المشاكل الأمنية.

وأوضح أن مصر والسودان يصران على أن يحل أمر سد النهضة في إطار تفاوضي، ولابد أن يكون هناك موقف واضح بين البلدين تحت رعاية الاتحاد الافريقي.

وأشار إلى أن البلدين يدركان أهمية التعامل مع هذه القضايا من خلال منظور دبلوماسي، لافتًا إلى أن مراجعة السياسة الإثيوبية كانت دائما تلمح بأن هناك أيادي خارجية أو طرف ثالث ببعض المشاكل الداخلية التي تتعرض لها، ولكن إثيوبيا تحاول أن تتجاهل حقوق دول المصب.
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