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فن

كيت ونسليت: تعرضت للتنمر بسبب فيلم تايتانك

السبت 16/يناير/2021 - 06:54 م
كيت ونسليت
كيت ونسليت
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شروق إبراهيم
صرحت النجمة البريطانية كيت ونسليت في احد حواراتها بأنها تعرضت لسيل من التنمر عام١٩٩٧ حيث عرض فيلمها الشهير تايتانك لاول مرة ، رغم ما حققته من شهرة ونجاح.

وقالت كيت ونسليت انها تعرض لانتقادات لاذعة وكانت الصحافة البريطانية تكتب عنها بأسلوب سيء ، لافتة الى انها كانت غير مستعدة لعالم الشهرة في هذا الوقت.

ورغم ان كيت ونسليت واحدة من ابرز نجمات السينما العالمية وحصدت ٤ جوائز جولدن جلوب الا انها اكدت على انها مازلت تتعلم التمثيل.

وتنتظر كيت ونسليت عرض فيلمها الجديد  ammonite ، وتشارك في بطولة الفيلم الممثلة سيرشا رونان التي تقوم بدور صديقتها الممرضة، الفيلم من تأليف وإخراج فرانسيس لي.
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