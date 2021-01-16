محمود محيي الدين: قرار الخارجية الأمريكية ضد "حسم" الإرهابية تأخر كثيرًا.. فيديو

قال العميد محمود محيي الدين الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، إن قرار الخارجية الأمريكية بوضع حركة حسم الإخوانية على قوائم الإرهاب صدر منذ عامين لكنه يتم البدء في تنفيذه الآن.





وأضاف محمود محيي الدين في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": " قرار الخارجية الأمريكية تأخر بسبب وجود قيادات مجموعة حسم على الأراضي التركية".





وتابع محمود محيي الدين: "هناك هدف أمني واقتصادي من إدراك حركة حسم الإرهابية على قوائم الإرهاب في أمريكا".



