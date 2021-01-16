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محمود محيي الدين: قرار الخارجية الأمريكية ضد "حسم" الإرهابية تأخر كثيرًا.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 07:13 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال العميد محمود محيي الدين الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، إن قرار الخارجية الأمريكية بوضع حركة حسم الإخوانية على قوائم الإرهاب صدر منذ عامين لكنه يتم البدء في تنفيذه الآن.

وأضاف محمود محيي الدين في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": " قرار الخارجية الأمريكية تأخر بسبب وجود قيادات مجموعة حسم على الأراضي التركية".

وتابع محمود محيي الدين: "هناك هدف أمني واقتصادي من إدراك حركة حسم الإرهابية على قوائم الإرهاب  في أمريكا".

 وأكمل محمود محيي الدين: "قرارات الخارجية الأمريكية تنفذ بالتنسيق مع وزارة المالية في أمريكا ووزارة الخارجية الأمريكية تشير إلى دور  جماعات في تنفيذ أعمال إرهابية".
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