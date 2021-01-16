موازنة البرلمان: إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب يعظم من إيرادات الدولة

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، مشيرا إلى أنه اتجاه محمود من الرئيس؛ لتعظيم إيرادات الدولة.





وقال عمر إن مصر كانت رائدة خلال الفترة الماضية فى صناعة الذهب، حتى تفوقت علينا دول الخليج في صناعة الذهب خلال التسعينيات والألفية.





وأكد عمر، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن مصر عليها أن تستعيد ريادة صناعة الذهب مرة اخرى، خاصة وأننا لدينا مناجم ذهب واعدة ، تبشر بأن تكون مصر من كبار منتجى الذهب.





واستطرد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "حينما نصنع خام الذهب؛ فإننا فى هذه الحالة سنضيف قيمة مضافة".





ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض "مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر".





ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.





كما شهد الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلًا عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.