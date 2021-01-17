مليون نسمة بدون خدمات طبية بعد هدم مستشفى بنى مزار منذ 3 سنوات.. صور

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي مدينة بني مزار في المنيا، بسبب عدم وجود الرعاية الصحية بعد إزالة مستشفى بنى مزار لإدراجه في خطة التجديد منذ أكثر من ٣ سنوات بسبب تهالك المبنى وبعد بدء أعمال الإنشاءات توقفت مرة اخرى لتستمر أوجاع الأهالى وصرخاتهم .





وقال الدكتور محسن الشوربجي، فى رسالة بعث بها الى خدمة "بين الناس" التى يقدمها "صدى البلد ": يعتبر المستشفى العام هو المستشفى الرئيسى وملجأ المرضى غير القادرين بمركز بنى مزار والذى كان يخدم ما يقرب من مليون مواطن و٧٠ قرية وبعد الإزالة يجد المرضى صعوبة في تلقى العلاج وهم غير قادرين على التوجه إلى المستشفيات الخاصة .





وأضاف : أن توقف المستشفى العام، لأكثر من ٣ سنوات، تسبب في حرمان ما يقرب من مليون مواطن من الخدمات الصحية مؤكدا أن مستشفى بنى مزار العام الملجأ الوحيد أمام الفقراء بمختلف قرى المدينة ولكن بعد أن تم بدء البناء بها توقف ولم يجد المرضى أمامهم سوى العيادات الخاصة التى تملأ أرجاء المدينة، وهذا يمثل عبئا على المواطن البسيط حيث إن التأخر في عملية البناء يثقل كاهل المواطنين في البحث عن أماكن لتلقى العلاج فيها، ولا يجدون سوى المستشفيات الخاصة التى أصبحت أسعارها مرتفعة جدا ،وإلى وقتنا هذا لم يتم اتخاذ لأي إجراء لبناء هذه المستشفى، ناهيكم عن كمية الحوادث والحالات المرضية من مواطنين فقراء، وهذه مستشفى عام تخدم المواطنين، فأين أنتم من بناء هذه المستشفى؟





وناشد المسئولين حل هذه المشكلة بأسرع وقت لحماية حياة المواطن الفقير ،لنقص الخدمات الطبية بمركز بني مزار وعدم وجود مستشفى تستقبل المواطنين والحالات الحرجة.

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