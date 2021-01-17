اقتصاد الصين| تقرير: الصين ستصبح محفزا رئيسيا لنمو سوق الذكاء الاصطناعي العالمي

وأكد تقرير التقييم لعام 2020-2021، الصادر عن وكالة الأنباء الصينية " شينخوا"، لتطوير الصين قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، الذي أصدره بشكل مشترك ((شركة البيانات الدولية))، هى شركة لأبحاث السوق العالمية ومجموعة إنسبر لتوريد الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، سوق الذكاء الاصطناعي الصيني سيبلغ 6.27 مليار دولار أمريكي في 2020.





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أوضح تقرير صدر حديثا أن الصين ستصبح محفزا رئيسيا لنمو الذكاء الاصطناعي العالمي وستساهم بنسبة 15.6 بالمئة من حجم السوق بحلول 2024.وعلى مدار السنوات الأربع القادمة، سيحافظ حجم السوق لقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين على معدل نمو سنوي مركب بمقدار 30.4 بالمئة ليصل إلى 17.22 مليار دولار أمريكي بحلول 2024، بحسب التقرير.وتطور تطبيق الذكاء الاصطناعي بسرعة منذ 2019. وتظل الرؤية الحاسوبية هى أكبر تطبيق للذكاء الاصطناعي في الصين مع حصة في السوق تصل إلى 40.6 بالمئة في 2019.وفيما يخص الانتشار في تطبيقات الصناعة، تسيطر صناعة الإنترنت على السوق بقوة وتليها صناعة الاتصالات والصناعات التحويلية. وفي النصف الأول من هذا العام، تقدمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة في الصناعة الطبية وشهدت زيادة حادة، بحسب التقرير