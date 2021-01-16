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أهم قضايا المرأة في أجندة مجلس النواب

السبت 16/يناير/2021 - 07:22 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الخالق صلاح
قالت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن العصر الذي نعيش فيه هو عصر ذهبي للمرأة، وبدأنا في هذا العصر منذ عام 2014، ووصل تمثيل المرأة إلى 15% بنص دستوري.

وأضافت النائبة نجلاء باخوم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية سكاى نيوز عربية، أن مشهد رئاسة النائبة فريدة الشوباشي ومعها عضوان من الشباب يدل على الرؤية المصرية في تأييد دور المرأة والشباب.

وأوضحت أن الدور الذي نص عليه الدستور هو دور تشريعي لسن القوانين، ورقابي لأداء الحكومة، وإقرار الخطط التنموية والموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أن هناك مشكلة هي ضعف الأداء الحكومي لبعض الموظفين في تقديم الخدمات للمواطن، وأن عضو مجلس النواب يحاول بقدر الإمكان تعويض غياب المجالس المحلية في تقديم الخدمات.

وأشارت إلى أن أهم قضايا المرأة "محو الأمية والتسرب من التعليم"، وأيضًا قضية الزيادة السكانية خاصة أنها حائط السد لأي تنمية بعد ذلك.
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