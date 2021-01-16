مونديال اليد .. تعرف على وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة بيلاروسيا وكوريا الجنوبية

أعرب يوري شيفتسوف المدير الفني لمنتخب بيلاروسيا عن سعادته بحسم التأهل للدور الرئيسي بعد الفوز على كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من دور المجموعات ورفع رصيده إلى 3 نقاط.





وحسم منتخب بيلاروسيا تأهله للدور الرئيسي بعد الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 32 -24 في مباراة شهدت تحسن الأداء الكوري عن المواجهة الافتتاحية.





وقال يوري شيفتسوف المدير الفني لمنتخب بيلاروسيا في المؤتمر الصحفي: "نقطتان مهمتان في مشوارنا تم حسم التأهل بهما".





وأضاف: "نسعى لتطوير أداء الفريق بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".





وتابع "صدارة المجموعة مؤقتا أمر جيد لكن لدينا مباراة صعبة أمام سلوفينيا ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية رغم ضمان التأهل".





فيما قال ميكيتا فيالوباو لاعب بيلاروسيا وأفضل لاعب في المباراة: "فوزي بالجائزة الفردي يكون حافزا لتحسين الأداء في المباريات المقبلة".





وتابع "كل ذلك يأتي بالعمل المتواصل ولا يوجد شيء سهل، يجب أن تعمل بجد لكي تفوز".





أما كانج إل كو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية فقال: "تحسن الأداء عن المباراة الأولى والفريق لا يزال شابا يحتاج لمزيد من الخبرات".





وتابع "نسعى لتحقيق أكبر استفادة من البطولة وكما وعدنا سيتطور الأداء مباراة عن أخرى".





وتحدث كيم جينهو لاعب كوريا الجنوبية قائلا: "قدمنا مباراة جيدة رغم الخسارة وظهر انسجامنا بشكل أكبر".





وأتم تصريحاته "سنواصل بذل الجهد في المتبقي من البطولة للظهور بشكل أفضل بصورة دائمة"