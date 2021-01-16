حسين مصطفى: الإحلال والتجديد للسيارات في صالح المواطن والدولة وإنعاش الاقتصاد

قال اللواء حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ان مبادرة الاحلال والتجديد للسيارات والعمل بالغاز الطبيعي والطاقة النظيفة، خطوة لصالح المواطن المصرى، لحصوله على سيارة جديدة باقتصاديات جيدة.





واضاف المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان هذه المبادرة تعتبر تنفيذا لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما اراد ان يكون المواطن المصرى يمتلك سيارة جديدة باقتصاديات جيدة، لان هذا حقه، ولذلك تم مد مظلة المبادرة لتشمل السيارات الملاكى، بجانب الاجرة "الميكروباص".





واوضح مصطفى ان السيارات الجديدة التى تعمل بالغاز الطبيعى توفر من 50 الى 60% من تكلفة الوقود التقليدي، بالاضافة الى الاستفادة بالغاء الجمارك وضرائب القيمة المضافة لتخفيض ثمنها، علاوة على وضع الحافز الاخضر، وهو تخفيض 50 الى 60 الف جنيه من اجمالى السيارة، كمقدمة للسيارة الجديدة.





ونوه مصطفى بأن نظام التقسيط للسيارات الجديدة، يعتبر نظاما غير مسبوق، بسبب الفائدة التى تصل الى 3% فقط، والتى لا تكفى لتكاليف المصاريف الادارية فى نظام التقسيط فى البنوك، وهذا يعنى ان القسط من الممكن ان يصل الى 1500 جنيه شهريا، وهو المبلغ الذى يتم توفيره شهريا نتيجة استخدام الغاز بدلا من البنزين .





واكد المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ان كل هذه المميزات هى بالطبع لصالح المواطن المصرى ،ولذلك ستستمر هذه المبادرة الى ثلاث سنوات ، مستهدف بها فى السنة الاولى 70 الف مركبة ثم العامين القادمين 90 الف سيارة لكل منهم .





بالاضافة الى ان هذه المبادرة تفيد قطاع السيارات بسبب انه يضخ فى زيادة عدد المبيعات وبالتالى مصانع السيارات ستعمل بجزء كبير من طاقتها لتغطية هذه انتاج السيارات المحلية الصنع ، وبالتالى استفادة المصانع المغذية لصناعة السيارات .





وبالتالى استغلال الطاقة الكاملة لهذه المصانع والتى من الطبيعى ستوفر فرص عمالة من المهندسين والفنيين لان صناعة السيارات هى صناعة كثيفة العمالة ، ولذلك يحدث حركة اقتصادية ويحدث من نوعية السيارات فى الشارع المصرى ويقلل التلوث البيئى، علاوة على ان هذه المبادرة تفيد اقتصاديات الدولة بوجه عام لاستغلال الغاز الطبيعى الذى ينتج حاليا فى مصر والذى يقدر بـ 7 مليارات ونصف المليار قدم مكعب فى اليوم ، ولذلك فالدولة تقوم باستبدال وقود الاغلى تكلفة وهو البنزين بوقود اقل تكلفة وهو الغاز .





وانهى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات حديثه مؤكدا ان الدولة المصرية تستهلك 80 مليون طن من المواد البترولية يتم استيراد 40% منها ، وبهذه المبادرة سنقلل العبء على الدولة المصرية .