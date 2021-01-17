منها مد ساعات اليوم الدراسي.. خبير تربوي يكشف عدة طرق لزيادة استيعاب الطلاب بالفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي ، إن فترة غلق المدارس والجامعات مرة أخرى ، والاعتماد الكلي على التعليم الاونلاين ، لم توفر تواصل كافٍ بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس .
وأضاف "فتح الله" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم اتخاذ هذه القرارات ، بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها ، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب .
وأوضح أنه يمكن تعويض هذه الجوانب الدراسية فيما بعد ، لكن صحة الطلاب تأتي في المقام الأول ، فقلة نسب الاستيعاب للطلاب لها مبرراتها .
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