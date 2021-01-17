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تعليم

منها مد ساعات اليوم الدراسي.. خبير تربوي يكشف عدة طرق لزيادة استيعاب الطلاب بالفصل الدراسي الثاني

الأحد 17/يناير/2021 - 08:01 ص
طلاب
طلاب
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احمد الشاهد
قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي ، إن فترة غلق المدارس والجامعات مرة أخرى ، والاعتماد الكلي على التعليم الاونلاين ، لم توفر تواصل كافٍ بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس . 

وأضاف "فتح الله" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم اتخاذ هذه القرارات ، بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها ، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب .
وأوضح أنه يمكن تعويض هذه الجوانب الدراسية فيما بعد ، لكن صحة الطلاب تأتي في المقام الأول ، فقلة نسب الاستيعاب للطلاب لها مبرراتها .

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 ومن الممكن معالجة هذه الجوانب في الفصل الدراسي الثاني ، من خلال العديد من الحلول المختلفة ، عن طريق مد ساعات اليوم الدراسي للطلاب، حيث يتم وضع خطة عمل من خلال خبراء ومتخصصين للنظر في أوجه القصور ، والتي شهدناها خلال الفترة الحالية ، والعمل على تلافيها وتزويد الطالب بالمناهج والمقررات التي لم يستوعبها على المنصات التعليمية ، وشرحها له بشكل مباشر . 
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