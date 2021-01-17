منها مد ساعات اليوم الدراسي.. خبير تربوي يكشف عدة طرق لزيادة استيعاب الطلاب بالفصل الدراسي الثاني

اقرأ ايضا :





وم

حيث يتم وضع خطة عمل من خلال خبراء ومتخصصين للنظر في أوجه القصور ، والتي شهدناها خلال الفترة الحالية ، والعمل على تلافيها وتزويد الطالب بالمناهج والمقررات التي لم يستوعبها على المنصات التعليمية ، وشرحها له بشكل مباشر .

ن الممكن معالجة هذه الجوانب في الفصل الدراسي الثاني ، من خلال العديد من الحلول المختلفة ، عن طريق مد ساعات اليوم الدراسي للطلاب،