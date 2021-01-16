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أخبار العالم

تركيا تقدم أول عروض تحسين العلاقات مع بايدن

السبت 16/يناير/2021 - 07:21 م
رجب طيب أردوغان وجو
رجب طيب أردوغان وجو بايدن (أرشيفية)
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محمد عثمان
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أن تركيا ستجدد عرضها لتكوين مجموعة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة لبحث الجوانب التقنية حول استحواذها على منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.

قال تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية خلال عودته من باكستان، إن أنقرة ستجدد عرضها على الولايات المتحدة بمجرد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف: "سنبذل جهودًا حثيثة لتحسين علاقاتنا. نتوقع النهج ذاته من إدارة بايدن.. أعتقد أنها ستكون فترة أكثر قابلية للتنبؤ بعلاقاتنا ولكننا مستعدون".

وذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، قبل يومين، نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، أن بايدن لم يستجب بعد إلى طلب أردوغان لإجراء مكالمة هاتفية قبل أسبوع من دخوله البيت الأبيض.

واقترحت حكومة أردوغان على فريق بايدن الشهر الماضي تنظيم مكالمة هاتفية بين الرئيسين، لكن لم يتم التحضير لأي شيء.

وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فإن تأخر بايدن  الذي يعد من أكثر المنتقدين لأردوغان في الرد على طلب الأخير يشير إلى أن الرئيس الأمريكي لا ينوي فتح صفحة جديدة مع الرئيس التركي.
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