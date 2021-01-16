هل فيه مصنع حديد بيخسر؟.. أحمد موسى: كانوا بيقولولنا مصنع الحديد والصلب فخر الصناعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجمع الحديد والصلب في حلوان هو فخر الصناعة المصرية، مضيفًا: "زمان في المدرسة كانوا بيتكلموا عن مجمع الحديد والصلب وعن أهميته".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعد إنشاء المصنع لم يتم الحديث عن تحقيق مكاسب منه، ولكن كان الحديث عن ضرورة توافر مصنع الحديد والصلب للصناعات الثقيلة".





وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن تطويرا حدث في منتصف السبعينيات لمصنع الحديد والصلب في مصر، ولكنه باظ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "تم اتخاذ قرار صعب من أكثر من يومين بتصفية مصنع الحديد والصلب بسبب خسائر مصنع الحديد والصلب الكثيرة".



