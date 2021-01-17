اليوم .. جامعة حلوان تطلق دورة حول إدارة الوقت

وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.





ومن هذه الدورات دورة حول إدارة الوقت والاجتماعات،تبدا اليوم الأحد 17 في تمام الساعة الخامسة مساءًا ، وتستمر حتى غدا الاثنين 18 يناير 2020 حيث ان مدو كل دورة يومين .



