بمناسبة عيد الشرطة.. سك العملة تصدر جنيهًا جديدًا .. اعرف أكثر





بحسب تصريحات لمسئول بوزارة المالية، لـ"صدي البلد"، فإنها ليست المرة الأولي لمصلحة سك العملة التي قامت بسك ذكري احتفالات عيد الشرطة ، ولكنها سبق وان تم اصدارها علي عملة من فئة الـ10 قروش.





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قال المسئول إن ما سيتم طرحه هو اعادة اصدار لتلك العملة ولكن بفئة نقدية أعلي وهي الـ جنيه.





واشار المسئول إلي أن مصلحة الخزانة العامة التابعة للوزارة ستتولي عمليات توزيع الجنيه الجديد علي الأسواق و الجهات الحكومية المختلفة التي تتعامل مع الجمهور مثل مترو الأنفاق بغرض الاستخدام اليومي للفكة، مع الاحتفاظ بجزء أيضا منها لـ البنك المركزي المصري لتوزيعها علي البنوك المختلفة بغرض التداول.





وفي تصريحات سابقة لـ الدكتور محمد معيط وزير المالية، إذ أكد أن حجم التداول اليومي للفكة يقدر بما بين 1 إلي 3 ملايين جنيه يوميا من بينها 250 ألف جنيه خاصة بمترو الأنفاق.



