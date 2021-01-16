برلمانية: الدولة دائمة تقديم الدعم لأسر الشهداء والمصابين

قالت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، إن الدولة المصرية دائما ما تقدم الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء وتأمينهم وتوفير كافة السبل الدعم لهم، موضحا أنهم لديهم كامل الحق في الحصول على هذه الرعاية من أجل تحقيق آمالهم وتطلعاتهم.





وأكدت الضبع في تصريح خاص لـ"صدي البلد" علي أهمية تقديم الدعم النفسي لهم وخاصة الأطفال، تقديرا لما قام ذويهم من تضحيات مشيدة بتعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والذي يعمل علي تقديم مميزات خاصة ،وكافة التسهيلات لهم.





كانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم السبت، قد وافقت على أول مشروع قانون ببرلمان 2021 وهو تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.





ينص التعديل الجديد على امتيازات جديدة لهذه الفئة تتمثل في "توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لجميع المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة".