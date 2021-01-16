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متحدث الرئاسة: البرلمان العربي يدعم القضايا الداخلية والخارجية فى الدول العربية

السبت 16/يناير/2021 - 08:07 م
الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان العربي
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إبراهيم القادري
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان العربي جاء في إطار منظومة الدعم العربي المشترك ودعم المؤسسات العربية بوجه عام مؤكدا علي اهمية دور البرلمان العربي المشترك من خلال قاعدته الجماهيرية اذا تم تفعيلها.

وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان البرلمان العربي يعمل علي دعم المواقف السياسية بشكل كبير جدا لانه يعمل على التعبير عن الرأي العام العربي في جميع القضايا الداخلية والخارجية أو القضايا التي تتعلق بالأمن القومي العربي.


وأوضح بسام راضي ، ان لقاء الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان العربي اليوم كان مثمرا جدا مؤكدا علي ان رئيس البرلمان العربي اشاد بالجهود المصرية خلال السنوات الأخيرة التي تبلورت في دعم الرئيس السيسي في القضايا العربية .

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