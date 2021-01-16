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أخبار البلد

لارانيروا توراينو البرازيلي يصل القاهرة للانضمام إلى منتخب بلاده في مونديال اليد

السبت 16/يناير/2021 - 07:45 م
صدى البلد
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نورهان خفاجى
وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت،  لارانيروا توراينو لاعب كرة اليد البرازيلي الجنسية، للانضمام لمنتخب بلاده لكرة اليد ، والذي يشارك في بطولة كاس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستمر حتي 31 يناير الجاري .

قالت مصادر مطلعة بالمطار ، وصل اللاعب البرازيلي لارانيروا توراينو 21 عاما ، علي طائرة لوفتهانزا ، للانضمام لمنتخب بلاده لكرة اليد ، بديلا للاعب اخر اصيب ولن يستكمل البطولة ، وقام فريق من العلاقات العامة تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة ، بالاشراف علي انهاء اجراءات وصول اللاعب ، وخروجه من المطار لفندق اقامة المنتخب البرازيلي ، وذلك بعد اجراءات التحاليل الطبية اللازمة تحت اشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار .

وتعادل منتخب البرازيل مع نظيره الاسباني 29-29 ، خلال المباراة التي جمعتهما امس الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر ، كما تضم المجموعة كلا من منتخبي بولندا وتونس .
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