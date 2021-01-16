لارانيروا توراينو البرازيلي يصل القاهرة للانضمام إلى منتخب بلاده في مونديال اليد

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، لارانيروا توراينو لاعب كرة اليد البرازيلي الجنسية، للانضمام لمنتخب بلاده لكرة اليد ، والذي يشارك في بطولة كاس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستمر حتي 31 يناير الجاري .





قالت مصادر مطلعة بالمطار ، وصل اللاعب البرازيلي لارانيروا توراينو 21 عاما ، علي طائرة لوفتهانزا ، للانضمام لمنتخب بلاده لكرة اليد ، بديلا للاعب اخر اصيب ولن يستكمل البطولة ، وقام فريق من العلاقات العامة تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة ، بالاشراف علي انهاء اجراءات وصول اللاعب ، وخروجه من المطار لفندق اقامة المنتخب البرازيلي ، وذلك بعد اجراءات التحاليل الطبية اللازمة تحت اشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار .





وتعادل منتخب البرازيل مع نظيره الاسباني 29-29 ، خلال المباراة التي جمعتهما امس الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر ، كما تضم المجموعة كلا من منتخبي بولندا وتونس .