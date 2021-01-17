برلمانية تطالب بضرورة تأهيل أسر ذوي الإعاقة

طالبت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بزيادة الوعي في محافظات الصعيد تجاه أسر وأقارب الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن البعض لا يدرك كيفية التعامل معهم وتلبية إحتياجاتهم بطريقة سليمة.





وأكدت الضبع في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة أن يكون هناك إعادة تأهيل لهم بطريقة مدروسة وصحيحة من أجل تخفيف معاناة هذه الفئة.





وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المشكله السكانية تأتي ضمن أولوياتها أيضا بسبب ما قد تحدثه من كوارث وعدم وجود وعي من المواطن تجاه هذه المشكلة والتي طالما عانينا منها، مؤكدة أنها ستناقش مشاكل الطبقات الأكثر فقرا داخل البرلمان بالإضافة إلي بحث مشاكل قانون تكافل وكرامة.