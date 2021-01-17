ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بضرورة تأهيل أسر ذوي الإعاقة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:01 ص
النائبة غادة الضبع
النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان
Advertisements
القسم السياسى
طالبت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بزيادة الوعي في محافظات الصعيد تجاه أسر وأقارب الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن البعض لا يدرك كيفية التعامل معهم وتلبية إحتياجاتهم بطريقة سليمة.

وأكدت الضبع في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة أن يكون هناك إعادة تأهيل لهم بطريقة مدروسة وصحيحة من أجل تخفيف معاناة هذه الفئة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المشكله السكانية تأتي ضمن أولوياتها أيضا بسبب ما قد تحدثه من كوارث وعدم وجود وعي من المواطن تجاه هذه المشكلة والتي طالما عانينا منها، مؤكدة  أنها ستناقش مشاكل الطبقات الأكثر فقرا داخل البرلمان بالإضافة إلي بحث مشاكل قانون تكافل وكرامة.

وكانت قد ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب أمس السبت مناقشة مشروع قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

كما أوضح النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، أن رئيس مجلس الوزراء طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولم ينته منها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مزايا جديدة لـ أسر الشُهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.. تعرف عليها

بعد ساعات من انتخابها.. ننشر أجندة لجان البرلمان في أولى اجتماعاتها غدا

تضامن النواب تناقش مشروع قانون تكريم شهداء وضحايا العمليات الأمنية وأسرهم

تضامن النواب توافق على تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية

مميزات جديدة لدعم أسر الشهداء.. قريبا

برلمانية: الدولة دائمة تقديم الدعم لأسر الشهداء والمصابين

ترشيحاتنا

خالد الجندي يفجر مفاجأة: أسماء الله الحسنى ليست 99 اسما.. فيديو

حقيقة زواج الفنان سمير صبري من سماح أنور

4 خطوط .. وزير النقل يكشف تفاصيل إنشاء القطار الكهربائي السريع

شريف دابو يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي في الدوري

فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لـ سموحة والتفاصيل المالية

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: تسليم الخونة الهاربين من الإخوان قريبا.. عبلة الكحلاوي ليست مصابة بكورونا.. ومفاجأة تتعلق باللقاحات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه