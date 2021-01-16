ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مونديال اليد.. فرنسا تتقدم على النمسا 18 /17 في الشوط الأول

السبت 16/يناير/2021 - 07:46 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
تقدم منتخب فرنسا  على نظيره النمسا بنتيجة   17/18   فى الشوط الاول من المباراة التى تقام بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، فى إطار منافسات المجموعة الخامسة والتى تضم كلا من النرويج – النمسا – فرنسا – سويسرا في بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، التى تقام على أرض مصر فى الفترة من 13 يناير الحالى حتى 31 من نفس الشهر .

ويعد منتخب الديوك أنجح المنتخبات فى اللعبة، وتوج بإجمالى 11 ميدالية فى بطولة العالم، وهو صاحب الرقم القياسى فى التتويج ببطولة العالم لكرة اليد برصيد 6 مرات، وكان آخر بطولة حققها عام 2017، ولعب 10 مباريات فاز بـ7 مباريات وتعادل مرة وحيدة وخسر مرتين، فيما سجل لاعبو المنتخب الفرنسى 278 هدفاً واستقبلوا 251 آخرين .

وتوج منتخب فرنسا ببرونزية النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة اليد، ورغم ذلك يحاول تجديد الفريق باللاعبين الشباب، ويعد "نيكولا كاراباتيتش" أبرز الغائبين عن البطولة بسبب الإصابة بالرباط الصليبى.

 وحقق منتخب فرنسا اللقب 5 مرات فى الألفية الجديدة فقط بجانب لقب نسخة 1995 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادا لكأس العالم.. وضع تمثال للاعب كرة يد بمدخل الإسكندرية

الطريق لنهائي المونديال .. تعرف على نظام بطولة العالم لكرة اليد

مونديال اليد.. منتخب سلوفينيا يتقدم على كوريا الجنوبية 25-16 فى الشوط الأول

مونديال اليد .. النسما تتعادل مع سويسرا 13 – 13 في الشوط الأول

ندى شميدت أفضل لاعب فى مباراة النمسا وسويسرا بمونديال اليد

مونديال اليد.. سويسرا تتفوق على النمسا في أول لقاءاتهما 28 - 25

ترشيحاتنا

تروج لمنتجات جنسية في مسجد آيا صوفيا.. ممثلة إباحية تثير عاصفة ضد أردوغان

دراسة: نقص هذا الفيتامين يصيبك بـ طنين الأذن

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد.. 3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

صيدلية في طبق.. هاني الناظر يكشف عن وصفة لها مفعول السحر في كورونا

متابع يهاجم هنا شيحة: "دمك يلطش".. والفنانة ترد

لن تتوقعها.. دراسة تكشف عنصرين للتحكم في مستوى السكر بالجسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي