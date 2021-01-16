ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل إنشاء مدينة لتجارة وصناعة الذهب في مصر..فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 07:57 م
السفير بسام راضى
السفير بسام راضى
Advertisements
إبراهيم القادري
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك مشروعا جديدا لإنشاء مدينة خاصة بصناعة وتجارة الذهب في مصر؛ وهذا لأن هذه الصناعة لها تاريخ صناعي وتجاري عظيم في البلاد، لافتا الي ان مصر بها الأيدي العاملة التي تعمل على صناعة الحلي والمجوهرات، والرئيس يوجه بتوسيع نطاق هذه المدينة، بحيث لا يقل حجمها عن 150 فدانا.

وأضاف بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ،: الان نقوم بدراسة الموقع الجغرافي "الامل"؛ لإقامة المدينة الخاصة بصناعة وتجارة الذهب في مصر، مؤكدا أن هذه المدينة ستكون متكاملة، وستعمل على توفير مستلزمات صناعة وإنتاج الذهب.


وأوضح بسام راضي، ان المدينة الخاصة بتجارة الذهب، تأتي في إطار توجه الدولة لإنشاء مدن صناعية متخصصة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيستقبل غدا، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة، لافتا إلى أن تكريم الاتحاد الافريقي للرئيس؛ جاء بعد جهوده في إطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التموين: إنشاء مدرسة لإعداد كوادر في صناعة الذهب

السيسي يتابع مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر

موازنة البرلمان: إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب يعظم من إيرادات الدولة

الاتحادية اليوم.. السيسي يستقبل رئيس البرلمان العربي .. ويجتمع برئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسئولين

رئيس صناعة البرلمان لـ"صدى البلد": إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر يرفع قيمة الجنيه المصري

ترشيحاتنا

6 أرقام وإحصائيات قبل انطلاق كأس العالم للأندية

بمناسبة عيد الشرطة.. سك العملة تصدر جنيهًا جديدًا .. اعرف أكثر

حقيقة مفاوضات سموحة لـ ضم لاعب الأهلي وموقف "العربي"

التعليم العالي تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصل الدراسي الاول مع الثاني بالجامعات

مليانة فيتامينات .. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لتقوية المناعة

لا تزال بالعناية المركزة.. ابنة عبلة الكحلاوي تطلب من محبيها الدعاء لوالدتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي