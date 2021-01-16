متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل إنشاء مدينة لتجارة وصناعة الذهب في مصر..فيديو

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك مشروعا جديدا لإنشاء مدينة خاصة بصناعة وتجارة الذهب في مصر؛ وهذا لأن هذه الصناعة لها تاريخ صناعي وتجاري عظيم في البلاد، لافتا الي ان مصر بها الأيدي العاملة التي تعمل على صناعة الحلي والمجوهرات ، والرئيس يوجه بتوسيع نطاق هذه المدينة ، بحيث لا يقل حجمها عن 150 فدانا.





وأضاف بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ،: الان نقوم بدراسة الموقع الجغرافي "الامل"؛ لإقامة المدينة الخاصة بصناعة وتجارة الذهب في مصر ، مؤكدا أن هذه المدينة ستكون متكاملة ، وستعمل على توفير مستلزمات صناعة وإنتاج الذهب.









، ان المدينة الخاصة بتجارة الذهب ، تأتي في إطار توجه الدولة لإنشاء مدن صناعية متخصصة. وأوضح بسام راضي





وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيستقبل غدا ، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة ، لافتا إلى أن تكريم الاتحاد الافريقي للرئيس؛ جاء بعد جهوده في إطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية.