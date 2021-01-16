محمد بن سلمان يناقش مع ماكرون المستجدات الإقليمية والدولية

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".





وجرى خلال الاتصال بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي استعراض العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك، بحسب الوكالة.





كما بحث الزعيمان المستجدات الإقليمية والدولية، وناقشا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



